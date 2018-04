Grupo armado invade mesquita e mata 10 Armados com fuzis, seis homens entraram ontem em uma mesquita em Yala, no sul Tailândia, e abriram fogo contra os fiéis. Segundo a polícia, 10 pessoas morreram - entre elas o líder religioso - e 19 ficaram feridas. O ataque foi um dos mais sangrentos desde 2004, quando rebeldes islâmicos iniciaram sua luta pela independência da região. Mais de 3.400 pessoas já morreram no conflito.