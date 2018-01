Grupo armado líbio diz ter libertado filho de Kadafi

TRÍPOLI - Um grupo armado líbio afirmou neste sábado, 10, ter libertado Seif Al-Islam, filho do ditador líbio Muamar Kadafi, em um comunicado publicado em sua página no Facebook.

Condenado à morte na Líbia, Seif Al-Islam é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI).

A Brigada Abu Bakr al-Sadiq, um dos grupos armados que controla a cidade de Zenten (170 km ao sudoeste de Trípoli), afirmou que Seif Al-Islam foi libertado na sexta-feira à noite, "correspondente ao 14º dia do mês do Ramadã", em aplicação a uma lei promulgada pelo Parlamento estabelecido no leste do país.

"Decidimos libertar Seif Al-Islam Muammar Kadhafi. Ele está livre e já deixou Zenten", indicou a brigada em seu comunicado.

O filho do ex-ditador líbio é visado por um mandado de prisão do TPI por acusações de crimes contra a Humanidade cometidos durante os oito meses de revolta que levaram à queda e morte de seu pai em 2011.

As autoridades líbias e o TPI, com sede em Haia, disputam o direito de julgá-lo.

Ele foi condenado à morte em julho de 2015 por um tribunal de Trípoli por seu papel na repressão da revolta de 2011.

A mesma brigada da cidade de Zenten havia anunciado a sua libertação em julho de 2016, mas logo foi negada pelas autoridades da cidade.

A Líbia está mergulhada no caos desde a queda de Kadafi e duas autoridades rivais disputam o poder, apoiadas por alianças de diversas milícias: o governo de união nacional (GNA), com sede em Trípoli, e uma autoridade instalada no leste do país. / AFP