Grupo armado mata 14 pessoas em Honduras Um grupo armado com rifles matou pelo menos 14 pessoas em um campo de futebol na cidade de San Pedro Sula, no norte de Honduras, neste sábado. Segundo o vice-ministro de Segurança do país, Armando Calidonio, o grupo chegou ao local em um carro e atirou à queima-roupa nas vítimas. Dez morreram no local e outras quatro a caminho do hospital. Outras pessoas ficaram feridas, algumas gravemente, segundo Calidonio.