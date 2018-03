Grupo armado seqüestra 11 pessoas no norte da Colômbia Onze pessoas foram seqüestradas hoje por homens armados em uma zona rural do norte do departamento (estado) colombiano de Tolima, informou um porta-voz militar. O comandante da Sexta Brigada do Exército, general Jaime Ovalle Galviz, informou que homens armados interceptaram um grupo de pessoas que participavam desde sábado de uma caçada. Os familiares denunciaram hoje o possível seqüestro dos 11 caçadores. O general Ovalle indicou que os militares estão realizando operações em Tolima, um departamento na região dos Andes colombianos. Embora o general tenha confirmado que o grupo de caçadores foi retido por indivíduos armados, ele não identificou o suposto grupo responsável pelo seqüestro coletivo. Também nenhuma organização reivindicou o rapto.