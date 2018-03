Grupo armado seqüestra esposa e filho de ex-ministro iraquiano Um grupo de homens armados seqüestrou neste domingo, em Bagdá, a esposa e o filho de um ex-ministro iraquiano e o motorista da família, informaram fontes de segurança. A mulher e a criança seqüestradas são parentes de Amru Al Damaluyi, ministro da Habitação durante o governo de transição dirigido pelo xiita laico Iyad Allawi, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas. O governo transitório de Allawi regeu o país desde junho de 2004, após a transferência da autoridade pela coalizão internacional liderada pelos EUA, até a nomeação do também xiita Ibrahim al-Jaafari como novo presidente transitório do país, em abril de 2005.