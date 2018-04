Grupo assassina 13 jovens em festa no norte do México Um grupo de homens armados atacou uma festa em Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua), na fronteira com os Estados Unidos, matando 13 jovens e ferindo outras 20 pessoas, informaram as autoridades mexicanas. Neste domingo, em outro ataque, homens armados jogaram granadas e fizeram disparos de fuzis de assalto contra uma delegacia no Estado de Michoacán, matando um número não especificado de civis e ferindo policiais.