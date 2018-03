Grupo assume atentado em Ancara O grupo de esquerda Frente Revolucionária de Libertação do Povo assumiu ontem a autoria do atentado de sexta-feira contra a Embaixada dos EUA em Ancara, Turquia, que deixou dois mortos - o suicida e um segurança. Em uma declaração em um site, o grupo advertiu o premiê Recep Tayyip Erdogan que ele também é um alvo. O grupo também divulgou uma foto do suicida, Ecevit Sanli, de 40 anos, que esteve preso por cinco anos por terrorismo e foi solto em 2002 após apresentar problemas mentais decorrentes de greves de fome.