Grupo assume autoria de ataques no Iraque, diz TV O canal de televisão árabe Al-Jazira disse nesta quinta-feira que recebeu um comunicado e um videoteipe de um grupo de resistência iraquiano que assumiu a autoria dos ataques contra soldados americanos e ameaçou com novos atentados. Em uma emissão na madrugada de hoje, um locutor da Al-Jazira leu um comunicado de um grupo autodenominado Guerreiros Santos da Seita Vitoriosa. Nele, o grupo alertou os iraquianos para que permaneçam afastados de ?locais onde estão estacionadas tropas americanas?, e prometeu ?ataques mais dolorosos contra as forças de ocupação no futuro próximo?. É a primeira vez em que um grupo iraquiano anuncia sua responsabilidade por uma série de investidas contra as tropas dos EUA.