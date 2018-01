Grupo belga adquire direitos da vacina nasal contra gripe O grupo químico e farmacêutico belga Solvay comunicou nesta segunda-feira a assinatura de um acordo de licença com a norte-americana West Pharmaceutical Services para adquirir os direitos de desenvolver, fabricar e vender a vacina nasal contra a gripe. A Solvay informou que espera introduzir a vacina no mercado por volta de 2005. O vice-presidente de desenvolvimento de novos negócios da Solvay Pharmaceuticals, Bart Kwist, disse esperar uma contribuição significativa da vacina para as franquias de vacinas de gripe do grupo. De acordo com a Solvay, a gripe causa 140 mortes em cada 1 milhão de pessoas anualmente, com uma média anual de hospitalizações de 700 a 1.600 por milhão.