Grupo chantageia governo francês ameaçando com bomba Um grupo extremista até então desconhecido está ameaçando promover atentados contra ferrovias a não ser que o governo francês pague milhões em dólares e euros, denunciaram autoridades locais nesta quarta-feira. Informações fornecidas pelo grupo levaram à recuperação, em 21 de fevereiro último, de um artefato explosivo enterrado sob uma linha ferroviária nos arredores de Limoge, região central da França, informou o governo. De acordo com especialistas, a bomba era potente o bastante para destruir os trilhos. O artefato era composto por uma mistura de diesel combustível e nitratos. Seu detonador era relativamente sofisticado, disse uma fonte do governo francês sob condição de anonimato. "Não sabemos nada sobre esse grupo, mas estamos levando essas ameaças a sério", declarou Nicolas Sarkozy, ministro de Interior da França. Especialistas examinaram e testaram a bomba recuperada, prosseguiu o ministro. De acordo com ele, o artefato "provou ser perigoso" ao romper os trilhos experimentais onde foram testados. Nos últimos dias, o governo francês pediu à imprensa local e aos veículos de comunicação internacionais que não publicassem reportagens sobre a chantagem para não prejudicar os esforços de contato com o grupo. Hoje, no entanto, o Ministério de Interior da França divulgou detalhes sobre as ameaças depois do vazamento de informações sobre a história. O grupo "enviou diversas cartas exigindo uma importante soma em dinheiro em troca de neutralizar diversas bombas que afirma ter enterrado sob linhas ferroviárias", dizia um comunicado divulgado pelo ministério. A polícia informou que o grupo ameaça entrar em ação a não ser que receba quatro milhões de dólares e um milhão de euros. Investigadores disseram não acreditar que o grupo tenha ligações com redes extremistas islâmicas. O gabinete do presidente Jacques Chirac e o Ministério do Interior receberam pelo menos três cartas com ameaças contra nove ferrovias, disseram autoridades locais. As correspondências foram recebidas em 10 de dezembro de 2003 e 13 e 17 de fevereiro de 2004. Dois magistrados estão investigando o caso. Um deles é Jean-Louis Bruguiere, o mais destacado juiz francês no combate ao extremismo. Seu currículo inclui a prisão do venezuelano Carlos, o Chacal. De acordo com o Ministério do Interior, o grupo autointitula-se AZF, as mesmas iniciais de uma indústria química que explodiu no sudoeste de França em 2001, causando a morte de 30 pessoas. Os investigadores acreditam que a explosão foi acidental. O AZF "apresenta-se como um ´grupo de pressão com características terroristas´", prossegue o comunicado do ministério. A polícia investiga o caso, mas pretende "conduzi-lo com discrição para aumentar as chances de sucesso", concluiu o ministério sem entrar em detalhes sobre as investigações.