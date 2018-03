Grupo chega a acordo para comprar a BMC Software

Ainda não se sabe o valor exato da aquisição. As ações da BMC encerraram o pregão de sexta-feira a US$ 45,42, colocando a capitalização de mercado da companhia em cerca de US$ 6,5 bilhões. A BMC também atraiu o interesse de outras empresas de private equity, antes de Bain e Golden Gate acabarem alcançando um acordo para adquirir a fabricante de software. A BMC enfrenta pressão da acionista Elliott Management para encontrar formas de impulsionar o preço de suas ações, incluindo por meio de uma possível venda.

O balanço da BMC será divulgado nesta terça-feira (07). A companhia, que emprega cerca de 6.900 pessoas, registrou lucro de US$ 401 milhões e receita de US$ 2,17 bilhões no ano fiscal encerrado em março de 2012. As informações são da Dow Jones.