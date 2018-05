Grupo chinês admite que sabia de problema com imãs em brinquedos A China sabia pelo menos desde março de problemas com ímãs em brinquedos, disse uma funcionária do setor nesta quarta-feira, depois de a Mattel ter anunciado um "recall" de produtos devido aos riscos para as crianças. A China tem pela frente uma batalha para convencer o mundo de que os produtos fabricados no país são seguros, depois de uma série de denúncias envolvendo ração para animais, medicamentos, pneus, brinquedos e cremes dentais. A Mattel, maior empresa do setor de brinquedos nos EUA, pediu na terça-feira aos consumidores que troquem milhões de brinquedos de origem chinesa por causa do risco com os imãs e a pintura contaminada com chumbo. A empresa admitiu ainda que pode ampliar o "recall" em função de novos testes. "Sabíamos da situação, porque desde março alguns brinquedos foram recolhidos devido a problemas com peças magnéticas", disse, sob anonimato, uma funcionária da Associação de Brinquedos da China, sem explicar por que demorou tanto para que alguma providência fosse tomada. O novo "recall" envolve 18,2 milhões de brinquedos no mundo inteiro, sendo 9,5 milhões nos EUA. Esses produtos têm peças magnéticas que podem ser facilmente retiradas. Também serão recolhidos 253 mil carrinhos do modelo Pixar Sarge devido à presença de chumbo na tinta. O chumbo pode provocar vários problemas de saúde, inclusive danos cerebrais. No Brasil, os itens que são afetados pelo recall são os da linha Polly com ímãs aparentes, a pá do conjunto Barbie, o cachorro Tanner e um sortimento de figuras magnéticas do Batman, de acordo com a empresa. O Pixar Sarge da linha de carros vendido no Brasil, segundo a Mattel local, não foi atingido, uma vez que o lote de produtos com excesso de chumbo na pintura não foi comercializado no país. A notícia deve agravar a preocupação de consumidores norte-americanos com os rótulos "made in China." Segundo pesquisa divulgada na semana passada, praticamente dois terços dos consumidores dos EUA se dizem dispostos a boicotar produtos chineses. "Há um tipo de sensação muito disseminada nos Estados Unidos de que pode haver algo com defeito em vários produtos chineses", disse James Fallows, que dá palestras sobre política externa dos EUA na Universidade Fudan, de Xangai. "Acho que não será um assunto fundamental nas negociações entre os dois países, mas em termos de comércio do dia a dia será um fator", afirmou. Na semana passada, a China proibiu duas fábricas de exportarem brinquedos, pouco depois de a Mattel ter anunciado outro "recall" de produtos chineses. A Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Produtos Industriais Leves, Artes e Artesanatos, que também representa fábricas do setor de brinquedos, pediu publicamente a seus filiados que se comprometam a elevar a qualidade. Por isso, as empresas não poderiam aceitar encomendas a preços excessivamente baixos e sem as características adequadas, nem encomendas que exijam a entrega de grandes cargas em prazos curtos e que superem a capacidade de uma linha de produção. (Reportagem adicional de Royston Chan, em Xangai)