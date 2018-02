Grupo Clarín pode ser mutilado

Neste cenário, o Clarín é o grupo que mais empresas de comunicação deve vender. Para enquadrar-se à lei, o grupo terá de optar entre sua rede de TV aberta ou sua empresa operadora de TV a cabo, já que não poderá ter as duas de forma simultânea. Analistas de mercado indicam que o Clarín deveria desfazer-se da TV aberta, já que a operação mais lucrativa é a de TV a cabo.

No entanto, paira sobre o Clarín uma ameaça feita em dezembro por Martín Sabbatella, diretor da Administração Federal de Serviços de Comunicação (Afsca), organismo encarregado de aplicar a Lei de Mídia. Na ocasião, Sabbatella disse que, com o vencimento do prazo de adequação, o Clarín não poderia escolher quais empresas venderia. "A Afsca definirá quais serão vendidas", disse na época. Além disso, ressaltou que o grupo tampouco poderia colocar o preço de venda das empresas, já que o valor teria de ser definido pelo Tribunal de Contas, controlado pelo governo Kirchner.