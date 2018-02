Grupo comunista assume autoria por bombas na Itália Uma organização auto-intitulada "Frente Revolucionária para o Comunismo" reivindicou hoje a responsabilidade pelas bombas "caseiras" deixadas em frente à sede da Fiat, em Milão, e da central sindical CISL, em Monza, ambas cidades do norte da Itália. Os dispositivos, plantados ontem, não explodiram. A reivindicação está incluída em um documento de 11 páginas enviado através do correio eletrônico ao jornal milanês "Il Giorno". Uma cópia do e-mail foi enviada também à emissora Rádio Popular de Milão. "O ataque perpetrado é uma resposta à arrogância com que patrões e seus empregados prosseguem a obra de demolição das condições de vida do proletariado", afirma a nota, em clara referência a um acordo entre o governo e alguns sindicatos italianos sobre mudanças nas leis trabalhistas. O documento, que foi entregue aos investigadores de polícia, conclui: "Honra ao companheiro Carlo Giuliani, morto combatendo durante as jornadas de Gênova"; e "Pelo comunismo! Frente Revolucionária".