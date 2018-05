Grupo da ONU deve visitar Irã neste mês

Um grupo de alto nível da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), um órgão da ONU, deve visitar o Irã por volta de 28 de janeiro, embora a data exata não tenha sido determinada ainda, disseram duas fontes.

No início desta semana, uma autoridade da AIEA disse à Reuters que o grupo, que incluiria o vice-diretor-geral Herman Nackaerts e outras autoridades, viajaria a Teerã "muito em breve".

Tal viagem aconteceria num momento de maior tensão sobre as ambições nucleares do Irã, com nações europeias se preparando para embargar o petróleo iraniano e o Irã ameaçando retaliar ao bloquear uma importante passagem de navios petrolíferos no Golfo.

O Irã, que alimentou as suspeitas do Ocidente ao começar a enriquecer urânio dentro de um bunker, disse no mês passado que renovou um convite para que especialistas da AIEA visitassem o país.

(Reportagem de Fredrik Dahl)