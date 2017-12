Grupo da ONU se encontrará com milícia islâmica na Somália Uma equipe de segurança das Nações Unidas (ONU) viajará para a Somália ainda esta semana para se reunir com líderes da milícia islâmica que tomou várias cidades do país. Trata-se do primeiro contato formal entre a ONU e os milicianos. A viagem deve preparar a visita de agências humanitárias da ONU que querem aumentar a ajuda no país, informou a representante especial da ONU na Somália, François Lonseny Fall. A visita também reflete o início do reconhecimento dentro da ONU de que os militantes islâmicos, conhecidos como União das Cortes Islâmicas, são o grupo mais próximo de um governo na Somália. A equipe irá se encontrar com representantes do grupo na cidade de Jowhar, cerca de cem quilômetros da capital Mogadiscio. Os militantes capturaram Jowhar dos senhores da guerra seculares na quarta-feira. Várias agências da ONU possuem acampamentos em Jowhar, cujos moradores foram obrigados a deixar suas casas quando os confrontos se intensificaram. François disse que a reunião irá ajudar a ONU a entender melhor a União das Cortes Islâmicas, que é pouco conhecida fora da Somália. "Não sabemos exatamente quais são suas intenções por isso a primeira missão irá para Jowhar para encontrá-los" disse a representante da ONU. Temor Os Estados Unidos temem que a União esteja abrigando terroristas, mas o grupo afirma que quer exercer um papel construtivo na comunidade internacional. Funcionários da ONU informaram que agências humanitárias participarão da segunda viagem ao país. Os grupos mais cotados para a visita são o Programa de Desenvolvimento da ONU, o Programa de Alimentação Mundial, a UNICEF e o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários, entre outros. O Programa de Alimentação Mundial afirma que 23% dos somalis sofrem de desnutrição, bem acima da taxa de 15% que define uma situação de emergência. A Somália não possui um governo central desde a queda do ditador Mohamed Siad Barre, em 1991. Um governo de transição foi estabelecido em 2004 mas não conseguiu estabelecer a ordem. O governo é baseado na única cidade que controla, Baidoa, cerca de 250 quilômetros de Mogadíscio.