Grupo das Farc entrega armas na Colômbia Com a entrega de armas e, até mesmo, de um avião, um grupo de 70 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) se desmobilizou nesta terça-feira em uma zona do centro-sul do país, em meio a numerosos ataques rebeldes nos últimos dias. O anúncio foi feito pelo presidente colombiano, Alvaro Uribe, durante a assinatura de um acordo comercial com empresários espanhóis, em Bogotá. "Acaba de se desmobilizar totalmente a companhia La Gaitana das Farc com seus 70 integrantes. Seus comandantes entregaram: 63 armas e um avião", afirmou Uribe. Segundo o presidente, a aeronave fazia parte da "logística terrorista para a tomada do poder". O comissário presidencial para a paz, Luis Carlos Restrepo, assegurou a jornalistas que o grupo era comandado por Julián Ríos e Raúl Agudelo, que agora deverão retornar à vida civil, assim como seus comandados.