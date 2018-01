Grupo de 14 peregrinos estrangeiros é assassinado no Iraque Pelo menos 14 peregrinos muçulmanos, sendo 11 paquistaneses e três indianos, morreram hoje no Iraque, atingidos por um grupo armado, quando se dirigiam a Karbala e Najaf para visitar os locais sagrados xiitas das duas localidades, informou a Polícia. Segundo as fontes policiais, vários homens armados atacaram e executaram os peregrinos. Os indianos e paquistaneses foram surpreendidos a 170 quilômetros ao sul de Bagdá, quando se dirigiam a Karbala, que fica a 110 quilômetros da capital. Os pistoleiros detiveram a caminhonete em que eles viajavam, obrigaram todos a descer e depois atiraram, acrescentaram as fontes. Os corpos das vítimas foram levados ao hospital de Karbala.