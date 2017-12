Grupo de 165 guerrilheiros se rende ao Exército filipino Um grupo de 165 membros do Novo Exército do Povo (NEP), considerada a guerrilha comunista mais antiga da Ásia, se rendeu ao Exército filipino na província de Bukidnon, segundo informações concedidas pelos militares nesta terça-feira. Os guerrilheiros entregaram cerca de 80 armas de fogo ao 26º Batalhão de Infantaria, numa cerimônia nesta segunda-feira no povoado de Kitaotao, 900 quilômetros a sudeste de Manila. O major Samuel Sagun, porta-voz militar na região, disse que a rendição foi precedida de uma série de negociações com os rebeldes. O NEP, braço armado do ilegal Partido Comunista das Filipinas, conta com cerca de 7 mil homens. No ano passado, a presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, anunciou uma nova ofensiva militar e policial para acabar com a rebelião comunista até 2010. As organizações de direitos humanos denunciam que as operações militares deram origem a uma repressão aos militantes de esquerda, que para a cúpula do Exército são uma "fachada" da guerrilha comunista. Segundo os grupos, desde 2001, ano da chegada à Presidência de Macapagal Arroyo, foram assassinados mais de 800 ativistas da esquerda por supostos militares e "esquadrões da morte".