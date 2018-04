Grupo de 61 médicos e bombeiros embarca para Haiti Um grupo de médicos e bombeiros - no total de 61 pessoas - embarcaram agora à tarde, na Base Aérea de Brasília, para o Haiti, onde se juntarão aos integrantes das equipes de socorro e resgate das vítimas do terremoto. Além de medicamentos, o grupo leva quatro cães da raça labrador treinados para ajudar na busca às vítimas sob escombros. Do grupo que embarcou, 25 bombeiros são de Brasília, e as outras pessoas são do Rio de Janeiro.