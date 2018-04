Grupo de 85 militares brasileiros volta do Haiti Um grupo de 85 militares brasileiros que integrava a missão de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) chegou hoje ao Brasil, depois de seis meses de trabalho no Haiti. Avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), onde desembarcaram 45 militares. Depois seguiu para a Base Aérea de Canoas (RS) onde chegaram às 11h20 os outros 40. As informações são do Comando Militar do Sudeste.