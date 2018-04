Grupo de ambientalistas escala o Parlamento britânico

Furando um rigoroso aparato de segurança, manifestantes subiram no telhado do Parlamento britânico na quarta-feira e ameaçaram realizar novas ações do tipo para protestar contra os planos do governo de ampliar o aeroporto de Heathrow, em Londres. Os envolvidos na ação, ambientalistas do grupo "Plane Stupid", escalaram o Parlamento para marcar o fim de um período de consultas públicas a respeito da abertura de uma terceira pista e de um sexto terminal no que já é hoje o aeroporto internacional mais movimentado do mundo. "Não à terceira pista", afirmava uma das faixas dependuradas na lateral do prédio. A manifestação ocorre depois de uma outra falha grave de segurança ter ocorrido na segunda-feira, quando ativistas do Greenpeace invadiram Heathrow para subir em um avião e amarrar uma faixa na cauda dele. "Tudo isso diz respeito à terceira pista", afirmou Malcolm Carroll, porta-voz do Plane Stupid. "A direção do movimento sabe que temos de levar esses protestos para um outro nível se quisermos que o governo nos dê ouvidos." As medidas de segurança no Parlamento britânico foram intensificadas depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os EUA e novamente reforçadas quando extremistas de direita atiraram um pó colorido contra o então primeiro-ministro Tony Blair, em maio de 2004, enquanto o dirigente encontrava-se na câmara de debates. Mais um vez tentou-se intensificar o aparato de segurança ali depois dos atentados suicidas de julho de 2005 na rede de transporte público de Londres, quando ativistas muçulmanos mataram 52 pessoas. O governo, grupos empresariais, companhias aéreas e o controlador de Heathrow afirmam que o aeroporto precisa ser ampliado sob pena de não aproveitar novas oportunidades de negócio. Mas grupos ambientalistas uniram forças com moradores do local afirmando que dobrar o tráfego no centro aéreo mais movimentado da Grã-Bretanha ridicularizaria as promessas do governo de reduzir as emissões de carbono a fim de enfrentar o aquecimento global. Por Heathrow, passam anualmente 67,3 milhões de passageiros e 471 mil aeronaves. Um porta-voz de Gordon Brown, atual primeiro-ministro do país, afirmou que a decisão sobre construir uma terceira pista havia sido tomada e que as obras ocorreriam se forem atendidos os pré-requisitos ambientais e quanto ao controle de barulho. Em declarações dadas dentro do Parlamento enquanto os manifestantes abrigavam-se no topo do prédio, Brown afirmou: "As decisões deste país deveriam ser tomadas na câmara desta casa e não no teto desta casa." Os manifestantes, que foram escoltados para fora do teto pela polícia após ficarem duas horas ali, dizem que as consultas públicas sobre a expansão do aeroporto foram uma armação e apostam agora em pressões da opinião pública para demover o governo de seus planos.