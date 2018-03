Grupo de Amigos se encontra com Chávez Representantes dos países do grupo Amigos para a Venezuela se reuniram hoje com o presidente venezuelano, Hugo Chávez, para discutir mecanismos constitucionais que possam ser utilizados para resolver a crise do país. Coordenado pelo Brasil, o grupo é formado também por EUA, Chile, México, Portugal e Espanha. Após a conversa com Chávez, o grupo se reuniria com a equipe do secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, que se encarregou de mediar o diálogo entre governo e oposição na Venezuela. Gaviria disse que as principais tarefas do Grupo serão garantir os possíveis acordos que forem alcançados na mesa de negociação e discutir idéias quando as conversações estiverem paralisadas. As negociações começaram em 8 de novembro último e, pela primeira vez desde então, há uma proposta concreta de discussão apresentada pelo ex-presidente dos EUA e prêmio Nobel da Paz, Jimmy Carter. A proposta inclui a reforma da Constituição para reduzir o mandato de Chávez, estabelecer o segundo turno eleitoral e realizar eleições antecipadas se a emenda for aprovada em referendo pelos venezuelanos. O Governo destacou que a tarefa de levar adiante o processo de reforma da Constituição cabe a quem não estiver de acordo com ela, e, por isso, não colaborará com esse trabalho, embora o respeite. A adoção da fórmula da emenda por parte da oposição representa uma mudança importante em sua estratégia, já que até agora a opção era por fórmulas imediatas, como "Chávez fora e eleições já", que não tinham suporte constitucional. Para alcançar esses objetivos imediatamente, a oposição organizou uma greve geral que, depois de 61 dias, não conseguiu ainda a renúncia de Chávez ou eleições antecipadas.