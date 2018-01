Grupo de Cairns condena nova lei agrícola dos EUA O Grupo de Cairns divulgou um comunicado com fortes críticas à nova lei agrícola norte-americana. "A lei contém um enorme aumento de 80% nos subsídios agrícolas em relação aos níveis de apoio previstos na Lei de Comércio Justo de 1996. Ela prejudica a economia internacional e poderá minar os esforços para se conseguir uma reforma global nesse setor altamente subsidiado e distorcido", diz o comunicado, divulgado ao fim de uma reunião de ministros dos países-membros. "Somando US$ 180 bilhões ao longo da próxima década, o tamanho desse pacote vai prejudicar agricultores em todo o mundo. O impacto será particularmente danoso nos países em desenvolvimento, tanto exportadores como importadores líquidos, muitos dos quais dependem pesadamente de seus setores agrícolas para o desenvolvimento econômico e estão esperançosos de que a Agenda para o Desenvolvimento de Doha reforme o comércio agrícola mundial?, diz o texto do comunicado. ?A nova legislação torna mais difícil para a administração norte-americana manter um papel de liderança na Rodada de Doha. Ela vai dar sustentação aos países-membros da OMS que estão determinados a resistir a uma reforma significativa do setor agrícola", prossegue o documento. Os ministros do Grupo de Cairns também exortam os EUA a renovar seu compromisso com a Agenda para o Desenvolvimento de Doha e a "demonstrar a necessária liderança para que se alcance o ambicioso e amplo programa de liberalização e reforma agrícola nas atuais negociações no âmbito da OMC". O Grupo de Cairns reúne África do Sul, Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Fiji, Filipinas, Guatemala, Indonésia, Malásia, Nova Zelândia, Paraguai, Tailândia e Uruguai.