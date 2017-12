Grupo de Chicago compra Rockfeller Center A compra do Rockfeller Center, marco art-déco de Nova York, foi finalizada esta semana, rompendo os últimos vínculos da família Rockfeller com o monumental arranha-céu, cuja área total, entre escritórios e outras instalações, corresponde a 8,8 hectares e que foi construído há 70 anos. O negócio de US$ 1,85 bilhão que acaba de ser fechado transfere o controle total do complexo para a Tishman Spyer Properties e a família Crown, de Chicago. A Spyer e a Crown possuíam 5% do complexo e compraram as ações de seus sócios: o banqueiro David Rockfeller; o grupo Goldman & Sachs; a família Agnelli, da Itália; e o espólio do magnata grego Stavros Niarchos. Desde que foi construído, o edifício sediou a cadeia NBC e seu último andar é ocupado pelo restaurante Rainbow Grill, cujas paredes de vidro permitem descortinar a cidade, e onde se apresentavam grandes figuras do show business. Diante do edifício está o rink de patinação e uma praça, onde no final de cada ano se acendem milhares de luzes de uma gigantesca árvore de Natal, para alegria dos turistas.