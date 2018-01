Grupo de direitos humanos critica eleição presidencial russa Um destacado grupo de direitos humanos russo denunciou hoje (10) que as eleições presidenciais deste fim de semana não serão justas, e liberais voltaram a defender um boicote como a única forma de demonstrar insatisfação com uma votação que críticos consideram uma farsa. A eleição "pode ser comparada com uma partida de futebol sem traves, bola ou campo - apenas o placar, e você é convidado a ficar olhando ele mudar", afirmou Grigory Yavlinsky, líder do partido liberal Yabloko, que sofreu uma esmagadora derrota nas eleições parlamentares de dezembro. É amplamente admitido que o presidente Vladimir Putin irá vencer a eleição presidencial depois de uma campanha sonolenta, enfrentando cinco oponentes que devem ter votação inexpressiva. "Resultados eleitorais cada vez mais refletem o desejo das autoridades - desde o Kremlin até as autoridades municipais - ao invés de o desejo dos cidadãos", disse Lyudmila Alexeyeva, líder do Grupo Moscou Helsinki. Liberais estão convocando um boicote para que o comparecimento às urnas não chegue aos 50% necessários para validar a votação. "Um baixo comparecimento é o que as autoridades mais temem e é exatamente o que devemos fazer", frisou o jornalista Viktor Shenderovich, líder do Comitê 2008: Livre Escolha, um grupo que está pedindo aos eleitores para ficarem em casa.