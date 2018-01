Grupo de direitos humanos dos EUA não vê massacre em Jenin O grupo de direitos humanos Human Rights Watch, baseado nos EUA, afirmou que tropas israelenses podem ter cometido crimes de guerra em sua ação no mês passado no campo de refugiados de Jenin, mas não há evidência para respaldar acusações palestinas de que houve um massacre. "Os abusos que documentamos em Jenin são extremamente sérios e em alguns casos parecem ser crimes de guerra", diz um documento. Num relatório publicado hoje, a maior organização de direitos humanos dos Estados Unidos disse que três integrantes passaram uma semana colhendo testemunhos no campo de Jenin e constataram até agora a morte de 52 palestinos, dos quais 22 eram civis. "Muitos dos civis foram mortos deliberadamente e ilegalmente", afirma-se no relatório de 48 páginas. Um porta-voz do Exército israelense disse que o relatório estava sendo estudado. Israel tem dito que foram os militantes palestinos que quebraram as regras de guerra ao estabelecerem bases e estocarem armas e explosivos numa zona residencial civil. Danny Ayalon, um assessor do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, rejeitou "sem reservas a acusação de crimes de guerra. Era uma zona de guerra. Estava cheia de armadilhas com explosivos". Ele garantiu que os militares de Israel "fizeram de tudo para serem razoáveis". Os duros confrontos de casa em casa no campo duraram oito dias e terminaram em 11 de abril. Vinte e três soldados israelenses foram mortos e dezenas de outros ficaram feridos. O líder palestino Yasser Arafat chamou hoje Jenin de "a nova Stalingrado", referindo-se à cidade russa hoje renomeada Volvogrado onde cerca de 1 milhão de soldados e civis soviéticos morreram durante uma ofensiva de 200 dias do Exército alemão nazista, na mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial. A eventual vitória soviética mudou o panorama da guerra. Outras autoridades palestinas afirmam que centenas de palestinos foram mortos durante a invasão israelense do campo de Jenin. O ministro palestino Saeb Erekat disse à CNN que 500 palestinos foram mortos na operação israelense, mas ele afirmou posteriormente à Associated Press que não podia comprovar o número. "Human Rights Watch não encontrou evidência que apóie afirmações de que (os militares israelenses) massacraram centenas de palestinos no campo", segundo o relatório. Fakhri Turkman, um membro do Conselho Legislativo Palestino e chefe do Comitê de Emergência formado para ajudar moradores do campo, criticou o Human Rights Watch e outros grupos que não usam o termo "massacre" para descrever a operação israelense. "Algumas vezes chamamos de massacre quando você mata uma pessoa inocente", disse ele hoje à Associated Press. Citando casos específicos, Human Rights Watch acusou soldados israelenses de terem assassinado um atirador palestino ferido horas depois de ele ter sido desarmado. O grupo também afirmou que disparos de um blindado israelense mataram um garoto de 14 anos que ia a uma mercearia depois que o Exército havia suspendido um toque de recolher no campo. Também, um homem de 57 anos, Kamal Zghair, foi baleado por militares israelenses que depois fizeram um tanque passar sobre ele quando ele seguia numa cadeira de rodas por uma rua agitando uma bandeira branca. E um homem paralisado foi esmagado pelos destroços de sua casa depois que soldados israelenses se recusaram a dar à família tempo suficiente para removê-lo antes de o Exército derrubar a casa com escavadeiras.