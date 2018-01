Grupo de esquerda rechaça proposta do Mas para governo da Catalunha

Artur Mas lidera a coalizão "Junts pel Sí" (Juntos pelo Sim), que conseguiu 62 das 135 vagas do Parlamento regional nas eleições de setembro. Como não conseguiu maioria absoluta, Mas necessita do apoio da Candidatura de Unidad Popular (CUP), que conta com dez representantes, para chegar ao poder.

A CUP já votou contra a candidatura de Mas em duas ocasiões e a assembleia do grupo decidiu no domingo manter essa postura. Apesar disso, concordaram em seguir negociando uma eventual aliança com Mas, que dependeria da nomeação de outro nome para presidir o governo regional. O líder da CUP, Antonio Baños, disse nesta segunda-feira que a decisão dos membros do partido não necessariamente será cumprida e que "tudo está em aberto".

O Parlamento catalão tem até 10 de janeiro para formar governo ou convocar novas eleições. Os partidos pela independência temem que o movimento perca força, caso sejam realizadas novas eleições regionais.

O governo central de Madri descarta qualquer possibilidade de independência regional.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A CUP e o Junts pel Si uniram forças no dia 9 para apoiar a resolução parlamentar que anunciou um cronograma para buscar a independência em 2017. Mas o Tribunal Constitucional da Espanha ordenou que a resolução fosse suspensa temporariamente, após o governo central impugná-la, e advertiu a Mas e seus aliados que eles poderiam responder judicialmente se desafiassem a decisão. Fonte: Associated Press.