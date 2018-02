Grupo de hatianos chega de lancha à Jamaica Um grupo de 28 haitianos chegou nesta segunda-feira à costa leste da Jamaica, a bordo de uma lancha, e relatou à polícia ter fugido dos rebeldes que derrubaram o presidente do país, Jean-Bertrand Aristide, e os estariam perseguindo. Na embarcação, viajaram 18 homens, sete mulheres e cinco crianças ? entre elas um bebê de oito meses que foi hospitalizado com desidratação. Os imigrantes disseram à polícia que deixaram o Haiti no domingo, acompanhados por outra lancha que deles se separou durante a travessia. No domingo, 41 haitianos chegaram à Jamaica em três lanchas. Já são 250 os cidadãos do Haiti que fugiram para a Jamaica desde a rebelião que culminou na queda do presidente, em 29 de fevereiro. Apenas 160 km de mar separam os dois países.