Grupo de jovens causa tumulto em Estrasburgo Um grupo de jovens, mascarados e armados com bastões de beisebol, incendiou 30 automóveis e atacou a polícia a pedradas, ontem, na cidade francesa de Estrasburgo. O incidente noturno, que acabou sem detenções, ocorreu no bairro de Hautepierre. Acredita-se que esteja relacionado com a morte de um garoto de 17 anos, que na noite anterior foi surpreendido em um roubo e ao tentar fugir afogou-se nas águas do Rio Rin.