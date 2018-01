Grupo de países árabes denuncia ocupação do Iraque Um grupo de 16 países árabes que integram o Escritório Central para o Boicote a Israel, com sede em Damasco, denunciou "a ocupação do Iraque" pelas forças anglo-americanas e a "ameaça americana" contra a Síria. O bloco, reunido desde segunda-feira na capital síria em seu encontro semestral, divulgou um comunicado em que denuncia "as ameaças americanas contra a Síria" como "um precedente perigoso que gera incerteza sobre a segurança e a paz do mundo". "Essas ameaças refletem o espírito colonialista que caracteriza a nova política americana em confronto com o mundo árabe", acrescenta a nota. No comunicado, os 16 países manifestam sua "inquietação" sobre a "perigosa situação no Iraque, provocada pela ocupação anglo-americana". A nota denuncia "a agressão contra o Iraque, país membro da Liga Árabe" e pede "a imediata e incondicional retirada das forças invasoras anglo-americanas". Desde segunda-feira, os membros do grupo estão reunidos para atualizar uma longa "lista negra" de empresas dos EUA, Europa e Ásia que mantêm vínculos comerciais com Israel e que violaram as normas de boicote impostas contra o Estado judeu. Da reunião não participaram representantes de oito países - entre eles, Egito, Mauritânia e Jordânia. O Cairo e Amã assinaram acordos de paz com Israel e a Mauritânia mantém relações diplomáticas com Tel Aviv. O Escritório Central para o Boicote a Israel, que é integrante da Liga Árabe, com sede no Cairo, foi instituído em maio de 1951 para tentar isolar economicamente Israel. Veja o especial :