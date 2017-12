Grupo de seqüestradores liberta crianças no Haiti Um grupo de seqüestradores liberou sete crianças que foram raptadas a caminho da escola em um violento subúrbio da capital haitiana, informou na sexta-feira um funcionário das Nações Unidas As crianças foram liberadas sem nenhum ferimento na noite de quinta-feira, após as famílias negociarem com os seqüestradores. Não há informações de pagamento de resgate, informou o porta voz da ONU, Fred Blaise. Os estudantes, cujas idades não foram reveladas, foram raptados por homens armados na quarta-feira no subúrbio de La Plaine. A libertação aconteceu quando vários meios de comunicação haitianos informavam sobre uma série de seqüestros infantis em Porto Príncipe e seus arredores. Ao menos 10 crianças foram raptadas na capital na quinta-feira, de acordo com informações da emissora Radio Kiskeya. As forças de paz da ONU iniciaram esta semana uma série de ações contra os seqüestros na capital. Até agora 25 suspeitos foram presos.