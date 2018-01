Grupo de Zarqawi assume atentados no Iraque O grupo do terrorista jordaniano Abu Musab al-Zaraqwi reivindicou a responsabilidade pelos atentados sangrentos desta quinta-feira em Bagdá, de acordo com declaração publicada em um website de radicais islâmicos. A autenticidade da nota não pôde ser confirmada. O texto diz que "operações heróicas" foram executadas pela ala armada da rede terrorista Monoteísmo e Guerra Santa. O grupo já se responsabilizou por diversos atentados, seqüestros e decapitações de reféns no Iraque. A declaração publicada hoje diz que o primeiro ataque teve como alvo o conselho municipal de Abu Ghraib no qual cinco soldados americanos teriam sido mortos, juntamente com diversos policiais. Autoridades informam que um carro-bomba explodiu diante de um prédio público na região de Abu Ghraib. Um soldados dos EUA morreu, juntamente com duas outras pessoas, e 60 ficaram feridas. A declaração prossegue afirmando que o grupo realizou também ataques contra "um comboio de forças invasoras", dando a entender que houve duas operações separadas. Não está claro se o texto se refere à seqüência de detonações no bairro de al-Amel que matou 35 crianças durante a inauguração de uma estação de tratamento de esgoto. Informes iniciais davam conta de que um comboio americano passava pela área, mas depois os militares informaram que os soldados participavam da inauguração, e não faziam parte de nenhum comboio.