Grupo desconhecido assume explosão em banco na Grécia Um grupo autodenominado Luta Revolucionária assumiu hoje a responsabilidade por ter deixado uma bomba-relógio colocada em frente a uma agência de um banco americano em Atenas. A polícia grega promoveu uma explosão controlada no fim da noite de ontem para destruir o pequeno artefato, que estava escondido em um pacote deixado em frente à agência de Citibank em Halandri, um bairro situado na zona norte de Atenas. Não houve danos nem feridos. De acordo com a polícia, a bomba era composta por duas bananas de dinamite, um detonador e um relógio. O banco situa-se na principal avenida de acesso ao complexo olímpico, construído cerca de três quilômetros ao norte. O grupo assumiu a responsabilidade em um telefonema ao jornal ateniense Eleftherotypia, o mesmo que recebeu o alerta sobre a bomba em uma ligação anônima. O grupo não revelou o motivo da tentativa de atentado. Em 5 de setembro de 2003, o Luta Revolucionária assumiu a responsabilidade por duas poderosas explosões no principal tribunal de Atenas. As explosões deixaram um policial ferido e foram atribuídas inicialmente a membros do grupo 17 de Novembro, a mais letal organização extremista grega.