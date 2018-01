Grupo divulga vídeo de atentado contra base dos EUA O grupo radical islâmico que se responsabilizou pelo mais letal ataque a uma base dos EUA no Iraque divulgou hoje um vídeo dramático da explosão que deixou 22 mortos. A seqüência mostra três guerrilheiros do Ansar al-Sunna vestidos de preto e armados com fuzis AK-47 descrevendo o plano para explodir o refeitório da base de Marez, na periferia de Mossul. Um dos homens lê uma declaração dizendo que um membro do grupo - identificado como Abu Omar al-Musali - executaria o ataque invadindo a base por meio da cerca de perímetro. "Ele se valerá da troca de guarda. Observamos o horário deles por bastante tempo. Este leão então prosseguirá para seu alvo e tiraremos vantagem do horário de almoço. Ele invadirá a sala de jantar onde os cruzados e seus aliados (iraquianos) estão reunidos", diz o homem, não-identificado. Em seguida, uma imagem de vídeo - datada de terça-feira, quando a explosão ocorreu - mostra uma bola de fogo irrompendo ao longe, seguida do som de uma explosão. Uma imagem final, feita de um veículo em movimento, mostra a tenda rasgada do refeitório. A autenticidade do vídeo, divulgado por um website islâmico, não pôde ser verificada.