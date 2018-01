Grupo do Rio critica desinteresse europeu Diplomatas e funcionários de governos latino-americanos criticaram a participação fraca da União Européia na reunião de ministros das Relações Exteriores do Grupo do Rio com a UE, em Santiago (Chile). Os únicos participantes europeus com status de ministro são da Suécia e da Bélgica, além do comissãrio de Relações Exteriores da UE, Chris Patten. Somente dois dos 19 países-membros do Grupo do Rio não enviaram representantes. "A tarefa que temos adiante é fortalecer a cooperação econômica, desmantelar barreiras alfandegárias e liberalizar o comércio", disse na reunião a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Anna Lindh. "A modesta representação européia causou descontentamento entre os países latino-americanos, que vêem isso como uma mensagem política negativa", dizia em editorial o jornal pró-governamental La Nación, de Santiago. O diretor de planejamento político do Ministério das Relações Exteriores do Chile, Alberto van Klaveren, afirmou que o baixo nível da participação européia no encontro causou preocupação entre os representantes latino-americanos. Um ministro não-identificado disse que o Grupo do Rio "está preocupado com a aparente indiferença e apatia" da União Européia.