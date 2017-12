Grupo dos Oito inicia cúpula nos EUA Os chefes de Estado e de governo do Grupo dos Oito (G-8) iniciaram sua cúpula anual com um jantar na luxuosa localidade turística de Sea Island, na costa do Estado americano da Geórgia. O G-8 reúne as sete economias mais industrializadas do mundo (EUA, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Canadá, França e Japão), e a Rússia. A aparente harmonia, resultante da aprovação horas antes da resolução da ONU para o Iraque, pode ser quebrada amanhã, quando os líderes começarem a discutir questões em que não há consenso, como o plano proposto pelo presidente dos EUA, George W. Bush, para "reformas democráticas" no Oriente Médio. O Iraque e o Oriente Médio deixaram em segundo plano a agenda econômica, mas amanhã se espera o anúncio de alguns acordos nas áreas sociais e de saúde. Segundo altos funcionários americanos, o G-8 divulgará medidas de combate à fome no Chifre da África, de erradicação da poliomielite, redução da pobreza e para desenvolvimento de uma vacina contra o vírus da aids. O plano de Bush para o Oriente Médio encontra resistência de vários países da região. A Arábia Saudita (o país com as maiores reservas de petróleo do mundo) e o Egito (a mais populosa nação árabe), duas potências regionais, recusaram o convite para participar da cúpula, alegando que a proposta é uma tentativa de impor valores do Ocidente.