Grupo hacker tira do ar site do governo sueco Um grupo ligado à rede de hackers Anonymous disse hoje que fez um ataque cibernético ao website do governo da Suécia, tirando-o do ar ao deixá-lo sobrecarregado com tráfego. O grupo hacker CyberForce utilizou o serviço de microblog Twitter para assumir a responsabilidade do ato, dizendo "tivemos sucesso ao atacar o governo".