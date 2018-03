Grupo indonésio entra para lista de organizações terroristas O Departamento de Estado dos EUA incluirá um grupo extremista islâmico, suspeito do ataque que deixou quase 200 mortos em Bali, Indonésia, em sua lista de "organizações terroristas", informou hoje um funcionário americano. O Jemaah Islamiya tem células em operação no sul da Ásia e, segundo a divisão antiterrorismo do Departamento de Estado, tem a pretensão de criar um Estado islâmico nos territórios onde hoje se localizam Cingapura, sul das Filipinas, Indonésia e Malásia.