Grupo iraniano de oposição se rende aos EUA no Iraque Cercado por tanques do Exército americano, um grupo iraniano de oposição finalmente entregou suas armas e cedeu às exigências dos Estados Unidos, informaram soldados neste domingo. Os militares americanos advertiram que os milicianos pertencentes ao grupo Mujahedins do Povo, considerado terrorista pelos Estados Unidos e pelo Irã, não devem buscar o poder. Representantes do grupo extremista e do Exército dos EUA chegaram ao acordo após quase três dias de negociações. Veja o especial :