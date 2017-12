Grupo iraquiano lança foguete contra Zona Verde Um grupo iraquiano divulgou nesta quarta-feira um vídeo mostrando um foguete Katiusha sendo lançado supostamente contra a Zona Verde, controlada pelos Estados Unidos, em solidariedade ao Hezbollah libanês. As imagens obtidas pela Associated Press mostram vários homens encapuzados preparando um lançador num estacionamento onde eram vistos alguns ônibus incendiados, e, em seguida, disparam o foguete. O ataque teria ocorrido no domingo. O grupo, autoproclamado "Gritando a Verdade", disse que o foguete era para demonstrar apoio ao xiita Hezbollah, cujas milícias travaram uma guerra de 34 dias com Israel no Líbano. O grupo de homens parecia tranqüilo enquanto armava o lançador e usava compasso para posicioná-lo. Eles não demonstravam temor de serem descobertos por uma patrulha terrestre ou aérea. O embaixador americano no Iraque, Zalmay Khalilzad, afirmou ao jornal The New York Times que o Irã está incentivando milícias xiitas a promoveram ataques contra forças dos EUA em retaliação ao assalto israelense contra o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. A orientação do Irã levou à intensificação de ataques com morteiros e foguetes contra a fortificada Zona Verde, localizada em Bagdá e que abriga prédios governamentais e a embaixada dos EUA, acrescentou. Quatro soldados australianos foram feridos na segunda-feira num ataque de foguete contra a Zona Verde. Um deles, uma soldado, ficou seriamente ferida.