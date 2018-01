Grupo iraquiano promete mensagem de Saddam Uma organização iraquiana de resistência à ocupação americana - até então desconhecida - garantiu, numa carta enviada ao jornal Qods al-Arabi, editado em Londres, que o presidente deposto Saddam Hussein transmitirá uma mensagem à nação "nas próximas 72 horas". "O presidente Saddam Hussein não está morto", garante o grupo. "Ele está vivo e transmitirá uma mensagem aos iraquianos e à nação no curso das próximas 72 horas", prossegue a organização, autointitulada Resistência e Libertação do Iraque. Na carta publicada pelo jornal árabe, o grupo afirma que "Saddam Hussein rendeu-se às evidências de que alguns iraquianos tinham há muito tempo relações com os serviços secretos americanos e britânicos". Veja o especial :