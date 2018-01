Grupo islâmico alerta árabes para não colaborarem no Iraque Um grupo islâmico, que diz ter ligação com o Al-Qaeda, alertou os governos de países árabes para não enviarem tropas ao Iraque, como proposto recentemente pela Arábia Saudita. O grupo ameaçou atingir "seus interesses por terra, ar ou mar", segundo mensagem que está num website islâmico que normalmente divulga comunicados de extremistas. A Arábia Saudita propôs na semana passada que Estados muçulmanos contribuam com tropas para criação de uma força muçulmana para ajudar a trazer segurança ao Iraque. As informações são da Dow Jones.