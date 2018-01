Grupo islâmico assume atentado na Turquia e ameaça Europa Um grupo militante islâmico assumiu a responsabilidade das explosões ocorridas ontem à noite em dois hotéis e em uma estação de gás na Turquia. O grupo das Brigadas de Abu Hafs al-Masri disse tratar-se do primeiro ataque de uma "onda de operações contra países europeus e que o pior está por vir". "Istambul é a abertura da guerra sangrenta que prometemos aos europeus", diz a nota distribuída no website islâmico que normalmente veicula comunicados de grupos militantes. A autenticidade da mensagem ainda não foi confirmada. As informações são da Dow Jones.