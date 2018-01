Grupo islâmico atribui blecaute nos EUA a Bin Laden O Centro Mundial de Informação Islâmica atribuiu a Osama Bin Laden o blecaute que afetou na semana passada uma imensa área do nordeste dos Estados Unidos e do sul do Canadá. O Centro garante que o blecaute da semana passada foi uma operação da Al-Qaeda com o objetivo de prejudicar a economia dos EUA e manter a promessa de que Bin Laden "dará um presente ao povo iraquiano". O Centro divulgou um comunicado citado pelo jornal internacional árabe Al-Hayat. De acordo com a nota, um grupo liderado por Abu Hafs el-Masri atacou importantes alvos americanos para a produção de energia elétrica. ?George W. Bush e seu bando devem saber que o castigo está na própria natureza do terror. Os soldados de Deus cortaram a corrente elétrica em algumas cidades, obscureceram a vida dos norte-americanos como fazem os criminosos no Iraque, no Afeganistão e na Palestina?, diz o texto. ?Conheceram o terror, o medo e a anarquia. As cidades foram saqueadas, como aconteceu em Bagdá. Que o povo norte-americano agora beba do mesmo veneno?, acrescenta.