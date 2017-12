Grupo islâmico declara guerra a estrangeiros na Argélia Um grupo argelino com laços com a Al-Qaeda convocou uma guerra santa contra "todo infiel estrangeiro" na Argélia, num comunicado divulgado na internet. O comunicado foi assinado por Abu Ibrahim Moustafa, líder do Grupo Salafista pelo Chamado e Combate. Autoridades argelinas culpam o grupo pelo seqüestro de 32 europeus no ano passado. O comunicado foi divulgado hoje num site que foi usado pela Al-Qaeda para reivindicar responsabilidade por recentes ataques no Iraque e na Arábia Saudita. O comunicado é datado de 6 de junho. Não foi explicado por que ele foi divulgado oito dias depois. "O Grupo Salafista pelo Chamado e o Combate na Argélia decidiu nestas duras circunstâncias - que estão passando a comunidade islâmica no geral, e os combatentes sagrados em particular - declarar guerra contra todo infiel estrangeiro dentro da Argélia, sejam eles indivíduos, interesses ou instalações. Ele está cumprindo um dever de garantir a autodefesa do Islã e dos muçulmanos contra judeus, cruzados e infiéis", diz o comunicado.