Grupo islâmico filipino ameaça punir cidadãos e propriedades dos EUA Os extremistas islâmicos do Abu Sayyaf advertiram nesta quinta-feira que irão "punir" cidadãos e propriedades dos EUA no país devido aos esforços de Washington em ajudar as tropas filipinas a combaterem o grupo vinculado à Al-Qaeda. O comunicado, divulgado hoje por um porta-voz dos rebeldes à rádio RMN, foi o primeiro desde um confronto no mar no mês passado entre militantes do grupo e forças apoiadas pelos EUA provocou a morte de um dos líderes do grupo guerrilheiro. Os militares filipinos receberam ordens da presidente Gloria Macapagal Arroyo para acabarem com os remanescentes do Abu Sayyaf. "Mais cedo ou mais tarde, Alá lançará sua punição através de nós", disse o porta-voz do Abu Sayyaf, Abu Sulaiman, em um comunicado endereçado ao governo dos EUA. "As coisas que vocês mais prezam neste mundo, suas vidas e suas propriedades, não estão a salvo de nós". Os militares filipinos asseguram que os membros do Abu Sayyaf foram dizimados por sua ofensiva apoiada pelos EUA, que se intensificou desde que um seqüestro maciço e de um ano de duração perpetrado pelo grupo terminou em 7 de junho com uma sangrenta operação de resgate que deixou um dos últimos três reféns ferido e dois outros mortos. Mas ninguém está apostando que o forte grupo armado possa ser liqüidado, já que conta com fácil recrutamento na empobrecida região sul do país, dominada pelos muçulmanos. Um período de seis meses de treinamento intensivo de soldados em operações contra o terrorismo, propiciado pelos, EUA está prestes a se encerrar em 31 de julho na ilha de Basilán, um dos bastiões do Abu Sayyaf. Washington e Manila estão discutindo sobre novos exercícios de treinamento, possivelmente em outubro, em outra ilha que seria também reduto do grupo rebelde.