Grupo islâmico usa foguete caseiro contra Israel Ativistas palestinos lançaram nesta sexta-feira seis foguetes a partir da Faixa de Gaza, ferindo uma menina de 10 anos no sul de Israel, segundo informou a polícia. Um dos foguetes Qassam, de produção caseira, caiu em uma rua de Sderot, no deserto do Neguev, ferindo ligeiramente a menina, disse Michal Chaim, porta-voz da polícia de Sderot. Outro foguete caiu no teto de uma casa desabitada. Quatro foguetes Qassam caíram em zonas agrícolas sem causar os danos. O grupo fundamentalista islâmico Hamas fabrica os foguetes que transportam uma ogiva com cinco quilos de explosivos e tem um alcance de cinco quilômetros.