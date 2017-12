Grupo judeu anuncia patrulha armada em NY Um rabino americano anunciou hoje que civis armados começarão a patrulhar bairros novaiorquinos com grande presença judaica. Segundo o rabino Yakove Lloyd, a patrulha, que começará no próximo dia 16, é uma resposta a declarações feitas pelo suposto terrorista Abdul Rahman Yasin durante uma entrevista concedida no último dia 2 ao programa 60 Minutos, da rede de televisão CBS. Yasin, que é procurado pelo FBI pelo atentado de 1993 contra o World Trade Center e que reside atualmente no Iraque, afirmou a jornalistas que extremistas islâmicos, inclusive ele, planejam atacar bairros de Nova York, principalmente o Brooklyn, onde habita uma grande quantidade de judeus. Lloyd, que é fundador e presidente do Grupo de Defesa dos Judeus, disse que as patrulhas incluirão entre 50 e 200 pessoas de diferentes religiões, em sua maioria judeus, que estarão armadas com escopetas e outros tipos de armas. Segundo o rabino, o arsenal será transportado dentro de sacos e bolsas. De acordo com a porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York, Valerie St. Rose, é ilegal portar e expor armas de fogo pelas ruas da cidade. Ela disse, no entanto, que ainda não está claro se carregar uma arma escondida em um saco pode ser considerado um ato ilegal.