Grupo judeu assume assassinato de palestinos Um grupo militante judeu assumiu hoje a responsabilidade pelo assassinato de oito palestinos no ano passado, afirmando, em um planfeto distribuído em colônias israelenses, que as mortes eram um ato de vingança por ataques sangrentos contra o povo de Israel. Segundo o porta-voz da polícia de Israel, Rafi Yaffe, os panfletos estão sendo investigados. Um grupo chamado "Combatentes do Reino de Israel" apontou os locais onde ocorreram os assassinatos e alertou os palestinos para que preparem "os caixões" para novos funerais. O grupo, que já havia distribuído panfletos anteriormente, conclamou os judeus a se unirem à sua causa. Entre atentados assumidos pelo grupo está o ataque a bomba contra uma escola de um bairro árabe de Jerusalém em março, no qual um professor e quatro crianças ficaram feridos. Leia o especial